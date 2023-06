STJD nega pedido para suspender processo contra jogadores suspeitos de manipulação de apostas

Nesta quinta-feira, 1º, Justiça Desportiva julga seis atletas que são alvos da Operação Penalidade Máxima

Lucas Figueiredo/CBF Sede do STJD, localizada no Rio de Janeiro



A 4ª Comissão Disciplinar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o pedido de dois jogadores para suspender o processo sobre a manipulação de apostas . As solicitações foram feitas pelas defesas de Igor Cariús e de Jonathan Doin, mais conhecido como Paulo Miranda. O julgamento continua marcado para esta quinta-feira, 1º. Os dois atletas seguem suspensos por 30 dias – desde o dia 17 -por envolvimento na manipulação de resultados de jogos do futebol brasileiro, anunciado e revelado pela Operação Penalidade Máxima. Igor pediu para que o julgamento seja suspenso até que seja finalizada a prova sobre os elementos informativos tomados pela Corte Desportiva. Já Paulo Miranda, em pedido, disse “até que os elementos probatórios estejam de posse”. Nesta quinta-feira, 1º, outros seis jogadores serão julgados: Eduardo Bauermann, Moraes, Gabriel Tota, Fernando Neto, Kevin Lomónaco e Matheus Phillipe. A auditora Adriene Hassen alegou que “a instrução probatória não foi encerrada, não tendo sido sequer iniciada a sessão de instrução e julgamento, momento em que será conferida às partes a oportunidade de produzir e refutar provas, inclusive, sendo oportunizada a insurgência quanto àquelas já constantes dos autos”, diz um trecho do despacho.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.