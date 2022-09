Turíbio rebate declarações do Conselho de Excelência Médica do São Paulo: ‘Absurdo’ 

Em entrevista concedida à Jovem Pan, o fisiologista abriu o jogo sobre seu projeto e criticou as declarações de Fernando Fernandes, gestor de projetos de saúde do Tricolor, quanto à eficácia da câmara hiperbárica

Turíbio Leite Barros contestou a versão de Fernando Fernandes, o gestor de projetos de saúde do São Paulo



O Dr. Turíbio Leite de Barros rebateu as declarações de Fernando Fernandes, gestor de projetos de saúde do São Paulo, quanto à eficácia da câmara hiperbárica, um dos equipamentos oferecidos pelo médico no projeto de modernização do departamento do clube. Em entrevista concedida à Jovem Pan nesta terça-feira, 6, o fisiologista criticou a versão dada por integrantes da área de saúde do Tricolor. “É um absurdo que ainda se continue falando que a câmara hiperbárica não tem benefício. A gente fizer uma lista de artigos científicos que comprovem isso… Vou até colocar em meu Instagram um acesso para quem quiser esses artigos. Eu tenho dezenas de artigos que mostram a importância desse procedimento. Segundo, há um número grande de atletas e clubes que usam isso no mundo inteiro. Será que todo mundo está sendo enganado? Será que só o Fernando Fernandes e o Dorival Decoussau conhecem uma verdade que o mundo inteiro desconhece? Vamos citar aqui rapidamente clubes do Brasil: Flamengo tem, Corinthians tem, Palmeiras está comprando agora, Atlético-MG está comprando agora… Fora do país: PSG, Real Madrid, Bayern, todas essas equipes têm e usam de rotina. De atletas, o Hulk tem uma em casa, na casa dele pra ele usar. O Casemiro comprou uma câmara hiperbárica para colocar na casa dele, o Djokovic leva a câmara hiperbárica quando ele viaja para disputar torneios internacionais, o Lebron James usa.. O São Paulo não quer porque o Fernando Fernandes diz que não tem comprovação científica. Eu não tenho nenhum interesse pessoal que esse equipamento seja entregue no São Paulo. Meu interesse é porque sou são-paulino e gostaria de ver benefício ao clube”, disparou.

Indignado, Turíbio também respondeu à versão dada por Fernando Fernandes, que alegou que o equipamento de laser de alta potência, outro oferecido pelo fisiologista no projeto, não poderia ser aplicado em atletas que possuem tatuagens. “Com relação ao laser, talvez seja mais sério ainda. Propusemos um laser de alta potência, não de alta frequência, que nem ele falou. Acho que ele está mal informado. E pior informado ainda quando fala que o laser é um procedimento que não pode ser utilizado para atleta que tem tatuagem. Fernando, se informe melhor antes de falar as coisas, porque você compromete você e o próprio clube. O laser, que é eventualmente contra-indicado para quem tem tatuagem, é usado para procedimentos estéticos, dermatológicos. O laser ortopédico não tem nenhuma contra-indicação em função do indivíduo ter tatuagem na pele. É uma coisa que a gente fica triste de ver, por parte de pessoas que deviam estar pensando no bem do clube, e não no seu ego, na sua vaidade”, declarou. O fisiologia também negou a informação do coordenador da Divisão de Excelência Médica do São Paulo, Dorival Decossau – ele afirmou que o clube precisaria investir cerca de R$1,8 milhão no projeto proposto por Turíbio. “Não fui eu que ofereci esse orçamento, esse orçamento foi apresentado ao São Paulo por uma empresa que talvez seja a que tem mais credibilidade no mercado, chama-se ‘BTL’. Eu não tinha interesse pessoal nisso, eu tinha interesse que o clube que eu amo tivesse um equipamento que pudesse acelerar o processo de recuperação dos atletas. Não tinha orçamento nenhum, não chegava sequer a 1 milhão. E era justo, porque são equipamentos que funcionam. Agora, se eles estão dizendo que compraram equipamentos muito mais baratos, precisa saber que equipamentos foram comprados. Certamente não foram os mesmos que essa empresa ofereceu. Se eles compraram outros equipamentos, se vão funcionar, ótimo, o que eu quero é ver meu clube bem. Agora, eu sinceramente não acredito que eles tenham conseguido equipamentos por metade do preço, e até em número maior. Era interessante apresentar a lista desses equipamentos com suas respectivas procedências”, acrescentou.

Por fim, perguntado sobre o desejo de um “ponto final” na polêmica com integrantes do departamento do São Paulo, Turíbio ainda criticou a declaração dos funcionário em um momento decisivo para o Tricolor. Os comandados de Rogério Ceni, vale lembrar, entram em campo na próxima quinta-feira, 8, em busca de uma vaga na final da Copa Sul-Americana – na ida, os são-paulinos foram derrotados por 3 a 1. “Eu achava que já tinha havido um ponto final, essa que é a verdade. Se eles tivessem algo para replicar, poderiam ter feito pela própria Justiça. Eu coloquei minhas respostas às intimações, achei que estava encerrado. Agora, uma manifestação dessa não acrescenta nada. Pelo contrário, só prejudica e conturba o ambiente, em uma semana extremamente importante para o clube, e de novo, pior, trazem informações que no meu entendimento são absolutamente erradas”, encerrou.

