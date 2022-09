Exclusivo: Conselho de Excelência do São Paulo rebate declarações de Turíbio Leite de Barros

Em entrevista à Jovem Pan, integrantes da área de saúde do clube, que estão à frente dos novos projetos de remodelação e modernização, rebateram declarações do fisiologista feitas em manifestação judicial

Divulgação/São Paulo Turíbio Leite de Barros foi um dos fundadores do Reffis



A polêmica entre o Dr. Turibio Leite de Barros e os integrantes do Conselho de Excelência Médica do São Paulo ganhou um novo capítulo nesta semana. Em entrevista ao site da Jovem Pan, integrantes da área de saúde do clube, que estão à frente dos novos projetos de remodelação e modernização, rebateram declarações do fisiologista feitas em manifestação judicial, apresentada no dia 29 de julho. Na ocasião, ao deixar de servir o Tricolor, Turíbio disse que a agremiação paulista não precisaria investir para obter equipamentos, já que o acordo seria através de um comodato para ser pago depois de um ano, inclusive com reposição de novos aparelhos. A contrapartida ficaria por de troca de propriedades de marketing: camisa assinada, entrada em camarote para alguns clientes da empresa e mídia social do time. À Jovem Pan, no entanto, o coordenador da Divisão de Excelência Médica do São Paulo, Dorival Decossau, se pronunciou sobre o assunto e revelou como esta sendo o atual processo de aquisição dos itens. “Nós já tínhamos uma relação de equipamentos aqui. Houve algumas citações na mídia dizendo que o São Paulo não quis os equipamentos (citados pelo Dr. Turíbio). Não é verdade. Havia uma necessidade de gastar quase R$ 1,8 milhão. Nós conseguimos comprar muito mais daquilo que seria inicial por R$ 440 mil, para serem pagos em dez prestações, a partir do ano que vem e sem juros. Talvez a dúvida que haja era sobre a câmara hiperbárica. Eu fui um defensor no início, mas, no decorrer da coisa, inclusive falamos com outros clubes, não há nenhuma evidência científica que comprove a eficácia”, justificou.

Gestor executivo do departamento dos projetos na área de Saúde do São Paulo, Fernando Fernandes alega que muitos dos equipamentos oferecidos por Turíbio não teriam eficácia nos atletas. “A meta-análise, publicada em 2022, diz que não existe evidência de benefício da câmara hiperbárica no tratamento de atletas. Se não existe benefício, como eu posso fazer uma pesquisa com atletas do São Paulo? Tem alguma coisa que fere um pouco a ética. ‘Ah, mas agora tem um laser de alta frequência, que se aplicado, pode reduzir o tempo de recuperação das lesões musculares’. Tudo bem. Ele só tem uma contraindicação: não pode ser utilizado em quem tem tatuagem. Você consegue algum jogador de futebol que não tenha tatuagem? O Luciano, por exemplo, seria uma coisa absurda fazer uma aplicação dessa. Isso não é minha opinião, mas de quem lida com isso e com as consultas de que nós fizemos a respeito”, declarou. Fernando também rebateu as falas de Turíbio que de que não poderia estar no cargo porque geraria conflito de interesses, ressaltando que seu cargo no Tricolor Paulista não é remunerado. “O único que mostrou interesse foi o Doutor Turíbio, que queria ser o gestor remunerado. Fora isso não vi nenhum outro interesse nesse departamento para as pessoas trabalharem como estão trabalhando, tendo receita zero. Qual o outro interesse? Interesse financeiro não tem. Interesse pessoal, não acrescenta em nada ao meu currículo, estou aqui de forma passageira, enquanto for útil”, continuou.

Já a fisioterapeuta Priscila Alvarenga, por sua vez, indica que que o maior ganho no dia a dia do trabalho tem sido a integração das diversas áreas, com a adoção de novos protocolos no clube. “Estamos desenvolvendo toda a parte de fisioterapia com unificação e apoio de todo o grupo de fisioterapia, desde Cotia, Barra Funda, futebol feminino, basquete, clube social, hoje é tudo unificado. Estamos protocolando tudo, fizemos também uma parceria com a Universidade de São Paulo, temos o apoio. E hoje com certeza, devido a isso, às novas aquisições, hoje a fisioterapia do São Paulo, focando agora na Barra Funda, está um grande sucesso”, comentou. Quanto às críticas recebidas pelo tempo de recuperação de atletas, Dorival Decossau diz que o novo processo de modernização tem como objetivo manter a área sempre atualizada, para evitar defasagens. “Qualquer ajuda será muito bem-vinda, insisto em dizer que é um trabalho que não tem interesses diretos ou indiretos, a não ser a melhoria dessa área no São Paulo e implantar a cultura da busca do conhecimento, ir buscar nas universidades, nos órgãos que unem o conhecimento. Está sempre mudando a área de saúde, não há nada definitivo, a cada 5 anos a gente costuma dizer que muda tudo, novos equipamentos surgem, novos métodos surgem, e as coisas vão melhorando”, finalizou.

Relembre a história

O São Paulo protocolou, em 22 de junho de 2022, uma interpelação judicial contra Turíbio por declarações que, de acordo com o próprio clube, “lançam dúvidas sobre a condução da área de saúde do clube por sua Divisão de Excelência Médica”. Após a ação, o fisiologia também entrou na Justiça, em 29 de julho de 2022, contestando a versão do clube paulista. Na manifestação, Turibio expôs desavenças nos acordos do denominado “Conselho de Notáveis”, apresentado no dia 25 de setembro de 2021, em uma reunião do Conselho Deliberativo, que serviria como um órgão consultivo de assessoria à Presidência, para auxílio na tomada de decisões e angariamento de recursos relacionadas ao departamento médico da instituição. No documento, obtido com exclusividade pela Jovem Pan, o médico busca esclarecer o questionamento levantado sobre a condução do departamento, além de expor os motivos que culminaram em sua saída do projeto, e explica os acordos propostos ao clube para a instalação de novos equipamentos.