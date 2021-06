Vexame? Flavio Prado detona reservas do São Paulo após derrota para o 4 de Julho

De acordo com o jornalista, a vitória da equipe piauiense, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, foi ‘justa’ pelo o que os times apresentaram em campo

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/MARCELO CARDOSO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Prado criticou o São Paulo após derrota para o 4 de Julho



O comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, detonou o time reserva do São Paulo após a derrota por 3 a 2 diante do 4 de Julho, do Piauí, em confronto de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Agora, para avançar na competição, o Tricolor terá que vencer por dois gols de diferença na partida de volta, marcada para a próxima terça, 8, no Morumbi. De acordo com o jornalista, o resultado foi vexatório e a vitória da equipe piauiense, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, foi “justa” pelo o que os rivais apresentaram em campo.

“Olha, a vitória do 4 de Julho foi absolutamente justa. O time do Piauí também teve problemas com o gramado. Então, não tem desculpas. O time reserva do São Paulo é muito ruim. Não dá para contar com esse time. Não dá para contar com nenhum jogador? Não é verdade. Eder, Diego Costa e alguns outros até entraram ok, mas eu não sei se o Hernán Crespo vai ter coragem para colocar essa equipe na partida de volta. Não dá para confiar. Eles não ganham de ninguém. Empataram com o Rentistas, perderam para o Racing e hoje. De qualquer maneira, o resultado foi justo. 4 de Julho foi melhor, e o São Paulo só fez um gol porque o Chico Bala falhou”, analisou Flavio Prado.

