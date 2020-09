Vídeos de Daniel Alves ‘fervem’ bastidores e geram polêmica no São Paulo; entenda

O jogador compartilhou imagens que revoltaram parte da torcida tricolor na noite do último domingo; veja

Montagem sobre fotos/Reprodução Imagens que mostram Daniel Alves tocando tantã e dançando em uma confraternização com amigos



Vídeos postados por amigos e compartilhados por Daniel Alves na noite do último domingo, 20, geraram polêmica e elevaram ainda mais a temperatura dentro dos já conturbados bastidores do São Paulo. Nas imagens, o lateral-direito aparece batucando um tantã e tocando percussão em uma confraternização dentro de casa. O fato gerou repercussão negativa junto aos torcedores tricolores porque o jogador ficou fora de viagem ao Equador, para o jogo contra a LDU, pela Libertadores, porque se recupera de uma fratura no antebraço direito.

Não é possível garantir que as imagens são do último domingo, dia em que foram postadas. No entanto, é muito provável que sejam, já que as publicações foram feitas ontem, em sequência no Instagram Stories e por diferentes pessoas que estiveram na mesma confraternização. Na manhã desta segunda-feira, 21, o próprio Daniel Alves compartilhou um dos vídeos no Twitter e escreveu: “estão com saudade de mim né? Calma gente, estou voltando”.

Tão com saudade de mim né?

Calma gente, estou voltando 🤪 https://t.co/uMZHq84dFE — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 21, 2020

Daniel Alves se lesionou no dia 27 de agosto, durante o jogo contra o Athletico-PR, no Morumbi, e teve que passar por uma cirurgia. Desde então, não jogou mais pelo São Paulo. Nos últimos dias, ele vinha treinando no clube, é verdade, mas ficou de fora da viagem para a decisiva partida diante da LDU, às 21h30 da próxima terça-feira, 22, pela 4ª rodada da Copa Libertadores da América.

Confira, abaixo, a reação de alguns torcedores aos vídeos compartilhados por Daniel Alves:

Daniel Alves está fora da partida contra a LDU na terça por conta de um fratura em seu braço, porém liberado para festinhas. pic.twitter.com/ylfNRtzrmB — SPFC DA DECEPÇÃO 🤡 (@SPFCDaDecepcao) September 21, 2020

Torcida: "O braço do Daniel Alves deve ta lesionado ainda, nem vai poder ir pro jogo terça, melhoras no tratamento, tomara que dê tudo certo pra ele, #ForçaDani 🙏" Daniel Alves: pic.twitter.com/d2PpQjIOrR — Filipe Moreira 🇾🇪 (@FilipeMoreeeira) September 21, 2020

ai fica difícil né, @DaniAlvesD2? Não viaja pro nosso jogo mais importante do ano, mas fica se aglomerando e usando o braço lesionado? pic.twitter.com/PFq9bC2ip9 — a culpa não é do Diniz 😡🇾🇪ˢᵖᶠᶜ (@HanashiroDe) September 20, 2020

Sobre batuques e percussão num domingo à noite: óbvio que deveria ser evitado. O São Paulo vive uma fase ruim, que causa uma carência nos torcedores. Eles querem, mais do que nunca, sentir que o jogador vive o clube. Daniel Alves deu uma bola fora hoje. — Felipe Ruiz (@FelipeGomesRuiz) September 21, 2020

Michel Bastos no poker. Daniel Alves batucando. Isso prova que o São Paulo é a casa da mãe Joana há anos. pic.twitter.com/AF3U4zb23r — Se pode batucar, pode jogar. 🖕🏻 (@vagnerquack) September 21, 2020