Viúva de Juvenal Juvêncio, lendário presidente do São Paulo, morre aos 81 anos 

Angelina Tardio Juvêncio comandou o Departamento de Assistência Social (DASP) e era conselheira do clube

Reprodução/Instagram/@juliocasares_sp Viúva de Juvenal Juvêncio, Angelina (ao centro) morreu aos 81 anos



O São Paulo acordou de luto nesta sexta-feira, 16. Viúva de Juvenal Juvêncio, ex-presidente do clube, Angelina Tardio Juvêncio morreu na noite de quinta-feira, no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Na época em que o lendário dirigente esteve à frente do Tricolor, ela comandou o Departamento de Assistência Social (DASP) de 2006 a 2014. Depois, Angelina ainda ficou no cargo de 2015 a 2020. Atualmente, ela fazia parte do Conselho Deliberativo do Clube. A atual diretoria, liderada pelo presidente Julio Casares, emitiu uma nota de pesar e decretou luto oficial de três dias pelo falecimento da conselheira. Já o atual presidente lamentou a notícia através das suas redes sociais. Veja abaixo. O corpo está sendo velado no Salão Nobre do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. O sepultamento será no Cemitério do Morumby. A conselheira deixa os filhos Cristiane, Giselle, Carlos Henrique e Maria Carolina, além de quatro netos. Juvenal Juvêncio, vale lembrar, foi presidente da agremiação são-paulina entre 2006 e 2014. No período, o time conquistou quatro títulos, sendo três do Brasileirão (2006, 2007 e 2008) e um da Copa Sul-Americana (2012). O cartola morreu em 2015, também aos 81 anos, devido a um câncer de próstata.