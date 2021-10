Volpi brilha e garante empate entre Cuiabá e São Paulo no Campeonato Brasileiro

Time mato-grossense incomodou a área adversária e forçou, pelo menos, três defesas difíceis do goleiro tricolor

Reprodução/ AssCom Dourado Partida terminou empatada em 0 a 0



O São Paulo viajou até Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, em um calor de 27ºC, e ficou no empate sem gols na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, graças a ótima atuação de Tiago Volpi que fez defesas difíceis e segurou o ataque cuiabano. Com a bola rolando, o São Paulo teve muitas dificuldades de criação e quase não assustou a meta de Walter no primeiro tempo. O Cuiabá, por sua vez, chegou várias vezes na área são paulina e parava nas mãos de Volpi. No segundo tempo, o Tricolor teve uma grande chance com Luciano, que tentou de bicicleta na pequena área, mas Walter fez a defesa. Do outro lado, Volpi fez, pelo menos, três defesas difíceis. Apesar do ‘bombardeio’, o placar ficou em 0 a 0.

O resultado não agrada nenhuma das equipes. O Cuiabá se mantém na 12ª posição, com 31 pontos, um ponto a mais que o São Paulo que está na 13ª colocação. No entanto, o time paulista preocupa por estar apenas há quatro pontos da zona de rebaixamento. Uma baixa importante para a equipe de Crespo foi a lesão de Rigoni, artilheiro da equipe na temporada, que sentiu a coxa ainda no primeiro tempo. Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Ceará, no Morumbi, e o Cuiabá joga contra o Sport, em casa.