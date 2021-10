Tênis: Bia Haddad vence número 3 do mundo em Indian Wells e faz história

Vitória por 2 sets a 0 foi o melhor resultado do tênis brasileiro feminino da Era Aberta; Bia disputa oitavas nesta terça

Reprodução/ Twitter @timebrasil Bia Haddad conseguiu a maior vitória de sua carreira



A brasileira Bia Haddad conseguiu o melhor resultado do país na Era Aberta (1968) em uma partida de tênis feminino simples. A paulista surpreendeu o mundo ao vencer nesta segunda-feira, 11, a número 3 do mundo, Karolina Pliskova, por 2 sets a 0 (parciais 6/3 e 7/5) e avançou para as oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells. Essa foi a primeira vez que uma brasileira venceu uma tenista do top 3. Na próxima rodada, nesta terça-feira, Bia enfrenta Anett Kontaveit, número 20 do ranking da WTA, ainda sem horário definido. O feito da tenista de 25 anos se torna ainda mais incrível por ela estar retornando de uma suspensão de mais de um ano por doping.

Interrupção de transmissão irrita torcedores

O duelo entre Bia e Pliskova estava sendo transmitido pela ESPN no Brasil, porém, na metade do segundo set, quando a brasileira vencia por 5 a 3, a transmissão televisiva foi interrompida para a exibição do programa ‘ESPN League’. A decisão rendeu muitas críticas dos torcedores nas redes sociais, que acharam desrespeitosa a decisão. Quem possuía a assinatura do Star+, serviço de streaming dos canais Disney, pôde acompanhar o restante da partida. Torneios de tênis feminino geralmente são transmitidos pela emissora norte-americana ou pelo SporTV.