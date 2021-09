Volpi e Arboleda discutem em empate entre São Paulo e América-MG; confira

Goleiro impediu o cruzamento feito por Ademir, mas acabou jogando a bola na cabeça de outro jogador do time adversário

Reprodução/Premiere Volpi e Arboleda ficaram frente a frente e trocaram farpas por alguns segundos



O goleiro Volpi e o zagueiro Arboleda discutiram na noite de quarta-feira, 22, durante a partida da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, entre São Paulo e América-MG, no Morumbi. O jogo terminou em empate, mas o time paulista quase levou a pior no final da disputa. Aos 39 minutos do segundo tempo, os visitantes fizeram uma ofensiva ao São Paulo. Com a bola nos pés, Ademir fez um cruzamento para o gol. A jogada foi impedida por Volpi que, em um erro de defesa, acabou jogando a bola na cabeça de outro jogador do time adversário, Rodolfo, que, para a sorte do Tricolor, acabou arrematando para fora. Após a oportunidade de gol do rival, Volpi e Arboleda discutiram. Antes de se posicionar para cobrar tiro de meta, o defensor se dirigiu ao arqueiro. Os dois ficaram frente a frente e trocaram farpas por alguns segundos. A discussão acalorada coroou o mau resultado do São Paulo, que está na 12ª colocação na tabela do Brasileirão.

Confira o momento da discussão: