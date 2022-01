Volpi ou Jandrei? Ceni responde sobre titularidade no gol do São Paulo após empate com Ituano

Sem demonstrar nervosismo na estreia, o arqueiro com passagens por Chapecoense, Athletico-PR e Santos foi o melhor jogador do Tricolor no jogo válido pelo Campeonato Paulista

ANDERSON LIRA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Jandrei e Volpi durante aquecimento antes de São Paulo x Ituano, pelo Campeonato Paulista



Rogério Ceni decidiu dar uma oportunidade para Jandrei, um dos reforços do São Paulo para a temporada 2022, na partida contra o Ituano, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Sem demonstrar nervosismo na estreia, o goleiro com passagens por Chapecoense, Athletico-PR e Santos foi o melhor jogador do Tricolor, sendo responsável por defender uma penalidade e praticar boas defesas, impedindo uma derrota em pleno Morumbi – o duelo terminou empatado em 0 a 0. Questionado se o recém-contratado ocupará a vaga de Tiago Volpi após a boa atuação, o treinador preferiu não cravar um titular.

“Ele [Jandrei] fez um bom jogo, sim. Fez a defesa do pênalti, que foi muito importante. Ele deve ter mais oportunidades, assim como o Volpi. No próximo jogo, eu devo utilizar o Volpi. Neste começo, estamos experimentando alguns jogadores para termos uma ideia futura do nosso time”, declarou Ceni, em entrevista coletiva. Com apenas um ponto somado em duas rodadas, o São Paulo busca a sua primeira vitória no ano já na próxima quinta-feira, 3, diante do RB Bragantino, fora de casa. Terceiro colocado do Grupo B do Paulistão, o Tricolor está atrás de São Bernardo e Ferroviária, ambos com 4 pontos.