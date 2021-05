SBT anuncia transmissão da Copa América 2021 com exclusividade na TV aberta

A emissora de Sílvio Santos será a responsável em exibir o torneio, que acontecerá entre 13 de junho a 10 de julho, com sedes na Argentina e na Colômbia

Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil A Seleção Brasileira venceu a última edição da Copa América



O SBT anunciou na manhã desta quarta-feira, 19, que adquiriu os direitos de transmissão da Copa América 2021 com exclusividade para a TV aberta. A emissora de Sílvio Santos será a responsável em exibir o torneio, que acontecerá entre 13 de junho a 10 de julho, com sedes na Argentina e na Colômbia. Em comunicado, a assessoria de imprensa confirmou que irá transmitir a estreia do torneio entre a seleção argentina e a chilena. O Brasil, treinador pelo técnico Tite, começará a sua jornada no dia 14 do próximo mês, diante da Venezuela, em solo colombiano. O anúncio faz com que o SBT se fortaleça com um veículo de informação potente no âmbito esportivo. Isto porque a emissora já havia adquirido os direitos de transmissão da Copa Libertadores da América, o principal torneio entre clubes da América do Sul, de 2021 e 2022. Além disso, a TV também passará a ter o direito de exibir jogos da Liga dos Campeões da Europa, a principal competição entre os times europeus. No caso, o contrato será válido até a temporada 2023/2024.

Confira a nota oficial:

Após adquirir os direitos de transmissão da Copa Libertadores da América (temporadas 2021/2022) e da UEFA Champions League (temporadas 2021/2024), o SBT assina mais um acordo, desta vez, para transmitir com exclusividade para todo Brasil a Copa América 2021, o principal torneio de seleções da América do Sul, organizado pela CONMEBOL.

O jogo de abertura entre Argentina x Chile acontecerá no dia 13 de junho e a estreia da nossa seleção está confirmada para o dia 14 contra a Venezuela. Agradecemos a CONMEBOL pela parceria e convidamos a torcida brasileira a acompanhar a COPA AMÉRICA 2021 só aqui no SBT!