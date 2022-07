Seleção bate a Colômbia e conquista o 8º título da Copa América Feminina

Gol da vitória, de pênalti, foi da atacante Debinha, que bateu com categoria no cantor direito da goleira Pérez

RAUL ARBOLEDA / AFP Debinha comemora gol do título, da Copa América, da seleção brasileira feminina



A hegemonia verde e amarela na Copa América Feminina continua. O Brasil conquistou o 8º título da competição após derrotar por 1 a 0 a Colômbia, anfitriã do torneio, na noite deste sábado, 30, no estádio Alfonso López, em Bucaramanga. O gol da vitória, de pênalti, ainda no primeiro tempo, foi da atacante Debinha, que bateu com categoria no canto direito da goleira Pérez. Mais de 22 mil torcedores estiveram presentes na decisão.

As brasileiras seguem sendo as maiores vencedoras da Copa América, com oito títulos em nove edições, deixando a taça escapar somente em 2006. As colombianas foram vice-campeãs em 2010 e 2014, em disputas onde não houve decisão e sim um quadrangular final, onde o ganhador foi conhecido em pontos corridos, além deste vice-campeonato.

As equipes chegaram à final com campanhas parecidas. Ambas ganharam os cinco jogos disputados, com leve superioridade brasileira nas estatísticas. As comandadas de Pia Sundhage marcaram 20 gols, incluindo o da final, e não sofreram nenhum, enquanto as colombianas balançaram as redes 14 vezes e foram vazadas outras três. A classificação à decisão garantiu as duas seleções na Copa do Mundo do ano que vem, em Austrália e Nova Zelândia, e na Olimpíada de Paris, na França.