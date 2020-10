Juventus x Barça: CR7 volta a testar positivo para Covid-19 e adia reencontro com Messi

Cristiano Ronaldo perderá o confronto válido pela segunda rodada da Liga dos Campeões

EFE/EPA/ELISABETTA BARACCHI Cristiano Ronaldo está fora da partida contra o Barcelona



O atacante Cristiano Ronaldo, da Juventus, voltou a testar positivo para Covid-19 e está fora do confronto diante do Barcelona, no Allianz Stadium, marcado para a próxima quarta-feira, 28, e válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. De acordo com informações da Gazzetta dello Sport, o craque português realizou o terceiro exame de diagnóstico para o novo coronavírus e, mais uma vez, não se livrou da doença. Desta forma, o reencontro entre o gajo e Lionel Messi será adiado. Eles protagonizaram diversos confrontos emblemáticos quando CR7 defendia o Real Madrid.

Na entrevista coletiva de hoje, Andrea Pirlo, treinador da Velha Senhora, já havia tratado como pequena a chance de Cristiano Ronaldo jogar diante do time catalão. “Vamos aguardar o resultado do teste. Se for negativo, veremos o que nós fazemos; No momento, tudo está no ar. Quando tivermos o resultado decidiremos”, acrescentou o técnico italiano. “Não é fácil jogar depois de 15 dias de inatividade. Vamos ver. Esperemos que tenhamos esse problema”, acrescentou.

Cristiano foi infectado pelo novo coronavírus no início do mês, quando estava a serviço da seleção portuguesa. De acordo com autoridades italianas, ele acabou violando um protocolo sanitário e será investigado pela suposta infração. “O Cristiano Ronaldo não respeitou o protocolo e está em curso uma investigação da Procuradoria de Turim para provar isso. Foi um episódio desagradável. O vírus nos ensinou que ninguém está imune. É evidente que todas as pessoas tentam respeitar as regras e os protocolos, mas a única solução passa por ficar em casa”, disse o ministro dos Esportes da Itália, Vincenzo Spadafora, no começo desta semana.

Desta forma, a Juventus deverá contar novamente com Álvaro Morata no comando do ataque. Na rodada inaugural da Liga dos Campeões, o espanhol foi um dos destaques na vitória sobre o Dínamo de Kiev. O Barcelona, por sua vez, vem de goleada diante do Ferencváros. No último final de semana, no entanto, os blaugranas foram derrotados pelo Real Madrid, em duelo válido pelo Campeonato Espanhol.