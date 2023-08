Seleção brasileira feminina cai uma posição e Suécia assume o topo no ranking da Fifa; veja Top 10

Eliminação na fase de grupos custou caro ao Brasil; Alemanha foi a seleção que mais caiu

EFE/EPA/JOEL CARRETT Seleção brasileira terminou em 17º lugar geral nesta Copa do Mundo



A eliminação precoce na Copa do Mundo feminina 2023 segue refletindo no Brasil. Nesta sexta-feira, 25, a Fifa atualizou o ranking de seleções pós-Mundial e as brasileiras caíram de 8º para 9º lugar. A Suécia, que foi 3ª colocada, subiu para o topo da tabela, ultrapassando as atuais campeãs mundiais – Espanha. Segundo a própria Fifa, se não fosse a goleada sofrida para o Japão por 4 a 0 na fase de grupos, La Fúria seria a primeira colocada. Com uma Copa decepcionante, os Estados Unidos caíram para 3º, seguido da Inglaterra, finalista. Quem mais caiu foi a Alemanha, que era segundo antes do torneio e agora está em 6º. Curiosamente, a Austrália saiu do Top 10 mesmo terminando em 4º lugar no Mundial em que foi anfitriã.

Confira o ranking da Fifa após a Copa do Mundo feminina de 2023:

1. Suécia – 2069.17 pts

2. Espanha – 2051.84

3. Estados Unidos – 2051.21

4. Inglaterra – 2030.14

5. França – 2004.17

6. Alemanha – 1987.67

7. Holanda – 1984.5

8. Japão – 1961.35

9. Brasil – 1949.41

10. Canadá – 1944.84