CBF reconhece título de 1937 e Atlético-MG é novo tricampeão do Campeonato Brasileiro

ARISTON TAVARES DA SILVA/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-MG se iguala ao Internacional em número de títulos do Brasileirão



Nesta sexta-feira, 25, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) reconheceu o título do Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro, vencido em 1937, e o Galo é o novo tricampeão do torneio, juntando às taças de 1971 e 2021. O reconhecimento foi feito durante reunião e o time comemorou nas redes sociais. “Primeiro CAMpeão Brasileiro, Clube Atlético Mineiro! O campeonato de 1937, tão valorizado pela Massa, agora foi oficialmente reconhecido como o primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol”, escreveu o Galo. Durante os anos 30, o futebol brasileiro foi organizado pela CBD (Confederação Brasileira de Desportos, antecessora da CBF) e pela FBF (Federação Brasileira de Futebol), de iniciativa dos próprios clubes. A edição de 1937 do campeonato nacional foi organizada pela FBF e não era reconhecida pela CBF – até hoje. O reconhecimento chega na véspera do Atlético inaugurar seu estádio, a Arena MRV, contra o Santos, pelo Brasileirão.

