Com Dybala, Argentina anuncia os 26 convocados para o Mundial do Catar; veja a lista

Considerada uma das favoritas, a seleção sul-americana enfrentará Arábia Saudita, México e Polônia na fase de grupos

EFE/Ernesto Ryan POOL Di María e Dybala comemoram gol da Argentina



O treinador Lionel Scaloni divulgou na manhã desta sexta-feira, 11, a lista de 26 convocados da Argentina para a Copa do Mundo de 2022. Sem contar com o titular Giovani Lo Celso, que sofreu uma lesão às vésperas do Mundial do Catar, o técnico preferiu chamar o zagueiro Juan Foyt (Villarreal). A relação também confirmou a presença de Paulo Dybala, atacante da Roma que está se recuperando de uma contusão na coxa. Considerada uma das favoritas, a “Albicelste” ainda enfrentará os Emirados Árabes Unidos, na próxima quarta-feira, 16, antes do torneio da Fifa. A estreia na competição acontecerá diante da Arábia Saudita, em 22 de novembro, no Lusail Stadium. Quatro dias depois, os “hermanos” enfrentam o México, no mesmo estádio. Por fim, a Argentina ainda mede forças com a Polônia, no dia 30, pelo encerramento da fase de grupos. Considerada uma das favoritas, a seleção sul-americana está em busca do tri.

#Qatar2022 Nuestro entrenador @lioscaloni dio a conocer la nómina de jugadores que nos representarán en esta nueva edición de la @FIFAWorldCup. ¡Con ustedes los elegidos! 🤜🏼🤛🏼😁#TodosJuntos 🇦🇷 pic.twitter.com/qUeY2uygVv — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022