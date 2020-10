Seleção brasileira monitora situação de Neymar após lesão no PSG; entenda

Camisa 10 do Paris Saint-Germain se machucou durante confronto válido pela Champions League

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/REUTERS/Ozan Kose/Lucas Figueiredo/CBF/ Tite está mantendo Neymar entre os convocados para os jogos da seleção brasileira



Neymar sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda durante a partida entre Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir, pela Liga dos Campeões da Europa, na última quarta-feira, 28. Mesmo assim, a contusão, por ora, ainda não o tirou dos confrontos da seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e marcados para 13 e 17 de novembro, respectivamente. A reportagem da Jovem Pan apurou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está monitorando a situação do atleta e que, até o momento, ele segue convocado para os compromissos do Brasil.

A informação, no entanto, contraria o que pensa Thomas Tuchel, treinador do PSG. Em entrevista coletiva, o comandante do time parisiense afirmou que espera que Neymar não atue na Data Fida. “Acho que não será possível que ele jogue pela seleção. Se jogar, pode parecer que não está lesionado, e isso envia a mensagem errada, porque ele está impedido de jogar. A informação que tenho é que voltará a estar disponível após os jogos das paradas dos campeonatos”, declarou o treinador.

Neymar brilhou nas partidas iniciais da seleção nas Eliminatórias. Na goleada diante da Bolívia, na Neo Química Arena, o camisa 10 foi bastante participativo, dando assistências e contribuindo bastante com o jogo ofensivo da equipe dirigida por Tite. Já contra o Peru, em Lima, ele se destacou ao marcar três vezes na goleada por 4 a 2, ultrapassando Ronaldo Fenômeno e chegando ao posto de segundo maior artilheiro da Canarinho.

Por causa da lesão, Neymar perde dois jogos pelo Francês: o de sábado diante do Nantes e o confronto com o Rennes, dia 7 de novembro. Ele também vai desfalcar a equipe parisiense na próxima quarta-feira, frente ao RB Leipzig, na Alemanha. Diante do Istanbul Basaksehir, Neymar sentiu dores no aquecimento e a sensação piorou aos 20 minutos de jogo. O craque tentou seguir em campo, mas acabou substituído, aos 26 minutos por Pablo Sarabia.