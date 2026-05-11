Seleção da Bósnia divulga convocados para a Copa do Mundo; veja lista

Entre os escolhidos de Sergej Barbaresco está o veterano e maior artilheiro da história do país, Edin Džeko, de 40 anos, que atualmente está no Schalke 04; o país foi o primeiro das 48 seleções a divulgar seus escolhidos

Elvis BARUKCIC / AFP Outro destaque fica para o zagueiro Sead Kolašinac, atualmente no Atalanta



A Bósnia divulgou nesta segunda-feira (11) a sua lista oficial de 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Entre os escolhidos do técnico Sergej Barbaresco está o veterano e maior artilheiro da história do país, Edin Džeko, de 40 anos, que atualmente está no Schalke 04, tradicional clube alemão que está na segunda divisão da Bundesliga (volta ano que vem à primeira).

Outro destaque fica para o zagueiro Sead Kolašinac, atualmente no Atalanta. Outros jovens talentos como Esmir Bajraktarević, do PSV, e Kerim Alajbegović, do Red Bull Salzburg (que volta ao Bayer Leverkusen em julho), também apareceram na convocação.

Veja a lista completa:

Goleiros: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka) e Osman Hadzikic (NK Slaven Belupo)

Defensores: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep FK), Nikola Katic (FC Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo) e Stjepan Radeljic (HNK Rijeka).

Meio-campistas: Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (RC Lens), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos FC), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Benjamin Tahirović (Brøndby IF), Amar Memić (FC Viktoria Plzeň), Armin Gigović (BSC Young Boys), Kerim Alajbegović (Red Bull Salzburg) e Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven).

Atacantes: Ermin Mahmic (FC Slovan Liberec), Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (FC Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia M’gladbach) e Edin Džeko (FC Schalke 04).

A Bósnia faz sua estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 12 de junho, contra o Canadá. Estão também no Grupo B Suíça e Catar.