Copa do Mundo: saiba que horas o Brasil será convocado

Carlos Ancelloti convocará nesta segunda-feira (18) os 26 jogadores que vão defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

ANDRé DURãO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Danilo, do Brasil, comemora o seu gol na partida amistosa contra a Croácia realizada no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (31)



O Brasil vai conhecer nesta segunda-feira (18) os 26 convocados de Carlos Ancelloti para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho e será disputada no México, Estados Unidos e Canadá. A convocação será realizada às 17 horas no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

A grande dúvida em torno da convocação gira em torno de Neymar, se ele será ou não convocado. Apesar de ter ficado de fora as últimas escolhas do italiano, o camisa 10 do Santos aparece na pré-lista, que contou com a ausência de Estevão, Éder Militão e Rodrygo, fora da Copa do Mundo por lesão.

Onde assistir?

A transmissão da convocação será realizada ao vivo no canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Neymar vai para Copa?

Na semana que antecedeu a convocação do Brasil para a Copa do Mundo, Ancelotti, que renovou contrato até 2030, deixou no ar a possível ida de Neymar. Segundo ele, em entrevista à Reuters “não é uma decisão tão simples assim”. “Tenho que avaliar bem os prós e os contras. Mas a mim isso não coloca pressão, porque, como disse, há um ano avaliamos não só Neymar, mas todos os jogadores”, disse.

Ao The Guardin, o italiano declarou: “A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim”.

Fora do álbum da Copa do Mundo, o camisa 10 nunca foi convocado por Carlo Ancelotti, desde que assumiu a Seleção em 26 de maio de 2025. Foram cinco oportunidades para chamar o craque entre jogos de Eliminatórias para a Copa do Mundo e amistosos.

Aos 34 anos, o atacante convive com problemas físicos recorrentes e não atua com a camisa Amarelinha desde outubro de 2023. Mesmo sendo o maior artilheiro da história da seleção, com 79 gols, Neymar ainda divide opiniões no país. Pesquisa recente do instituto Datafolha apontou que 53% dos brasileiros defendem sua convocação para a Copa, enquanto 34% são contrários e 13% estão indecisos.

Passos do Brasil até a Copa do Mundo

18 de maio – Convocação

– Convocação 27 de maio – Apresentação

– Apresentação 31 de maio – Amistoso contra o Panamá no Maracanã

– Amistoso contra o Panamá no Maracanã 1º de junho – Embarque para os Estados Unidos

– Embarque para os Estados Unidos 13 de junho – Estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos

Números de Ancelotti na Seleção

No dia 5 de junho de 2026, fará um ano de Ancelotti fez o seu primeiro jogo no comando da Seleção Brasileira, em um empate de 0 a 0 contra o Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os números do italiano no comando da amarelinha são: