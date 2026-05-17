Flamengo empata com Athletico-PR e segue quatro pontos atrás do Palmeiras no Brasileirão

Na próxima rodada, os cariocas recebem os paulistas em confronto do topo da tabela

Joao Heim/Zimel Press/Estadao Conteudo Pedro foi responsável por igualar o placar na Arena da Baixada



Após o Palmeiras empatar por 1 a 1 com o Cruzeiro, o Flamengo visitou o Athletico-PR, na noite deste domingo (17), podendo se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, os times acabaram ficando no empate por 1 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 16ª rodada.

Com a igualdade, os visitantes permanecem na vice-liderança, com 31 pontos, quatro a menos do que os palmeirenses, sendo que os flamenguistas fizeram uma partida a menos. O Fluminense é terceiro, com 30.

Os donos da casa, por outro lado, chegaram a 24 pontos, em quinto lugar, perdendo a quarta posição para o São Paulo no número de gols marcados: 22 a 21.

Diante dos olhares do técnico Carlo Ancelotti, que fará a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo na tarde de segunda-feira (18), os visitantes entraram em campo com uma escalação que chamava a atenção.

Danilo foi deslocado para fazer dupla de zaga com Léo Pereira, para que Varella ficasse na lateral direita. Além disso, Léo Ortiz foi escalado como volante, função que não vinha exercendo com frequência, enquanto Lucas Paquetá retornou de lesão em meio a diversos desfalques.

O primeiro tempo teve apenas um lance relevante. Aos dez minutos, Zapelli acionou Mendoza dentro da área. O atacante girou, viu a bola desviar em Léo Ortiz e contou com falha do goleiro Rossi para abrir o placar para o Athletico-PR.

A etapa final foi bem mais movimentada. Aos dois minutos, Mendoza exigiu bela defesa de Rossi depois de receber de Viveros, que aproveitou vacilo de Léo Pereira. Aos cinco, Carrascal carimbou de cabeça o travessão após cruzamento de Samuel Lino.

A partir daí, o Flamengo tentou pressionar, mas abusou de cruzamentos pouco efetivos, sem, de fato, ameaçar os donos da casa. O Athletico-PR, por outro lado, tentou sair em contra-ataques.

Aos 33, após lançamento nas costas da zaga, Viveros exigiu duas grandes defesas de Rossi e, na terceira tentativa, carimbou o travessão. Já aos 37, Felipinho arriscou de muito longe e também ficou no poste superior.

Quando tudo indicava a vitória mandante, o Flamengo chegou ao empate. Aos 38, Léo Pereira fez ótimo lançamento para Bruno Henrique, que cruzou para Pedro escorar por baixo das pernas de Santos, deixando tudo igual.

O cenário mudou mais uma vez, com os visitantes apertando na tentativa de virada. Mas, nos acréscimos, aos 46, Danilo cometeu falta em Viveros, matando jogada promissora, tomou o segundo amarelo e foi expulso, deixando os cariocas com um jogador a menos até o final.

Os últimos minutos foram de sufoco para o time carioca, que, ao apito final, ainda foi zombado pela torcida rival aos gritos de “eliminado, eliminado…” em relação à queda da quinta fase da Copa do Brasil, após tropeço diante do Vitória, no meio de semana.

As duas equipes entram em campo pela 17ª rodada do Brasileirão no próximo final de semana. O Flamengo recebe o Palmeiras, às 21h de sábado (23), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), enquanto o Athletico-PR visita o Remo, às 16h de domingo (24), no Mangueirão, em Belém (PA).

Antes, porém, a equipe do técnico português Leonardo Jardim enfrenta o Estudiantes de La Plata, em casa, às 21h30 de quarta-feira (20), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. No momento, aparece na liderança do Grupo A, com sete pontos, mesmo enquanto aguarda a definição da Conmebol após a suspensão do duelo contra o Independiente Medellín, no último dia 7, por conta de confusão no estádio Atanasio Giradot.

O Athletico-PR espera pelo sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, evento que acontecerá na sede da CBF, na terça-feira da semana que vem (26), às 11h.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 1 FLAMENGO

ATHLETICO-PR – Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel (Gilberto); Benavídez, Felipinho (Renan Peixoto), Jadson, Zapelli (João Cruz) e Léo Derik (Claudinho); Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

FLAMENGO – Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz (Emerson Royal), Saúl (Everton Cebolinha) e Lucas Paquetá; Carrascal (Ayrton Lucas), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Vitão). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS – Mendoza, aos 10 minutos do primeiro tempo; Pedro, aos 38 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Felipinho e Jadson (Athletico-PR); Carrascal (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO – Danilo (Flamengo).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA – R$ 2.625.020,00.

PÚBLICO – 34.197 presentes.

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).