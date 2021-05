Seleção do Equador é convocada e desfalca São Paulo, Fluminense e Atlético-MG

Trio será baixa na Copa do Brasil e no Brasileirão durante os jogos da seleção equatoriana diante da Canarinho, nesta sexta-feira, 4, no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, e contra os peruanos na outra terça-feira, 8, no estádio Casa Blanca, em Quito, pelas Eliminatórias

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Arboleda durante partida do São Paulo no Campeonato Paulista



O treinador Gustavo Alfaro convocou a seleção equatoriana para as partidas diante de Brasil e Peru, válidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. O Equador encara a Canarinho nesta sexta-feira, 4, no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, e mede forças contra os peruanos na outra terça-feira, 8, no estádio Casa Blanca, em Quito. Como já era esperado, o técnico chamou três jogadores que atuam no futebol brasileiro: Robert Arboleda, do São Paulo, Juan Cazares, do Fluminense, e Alan Franco, do Atlético-MG. Todos desfalcarão seus respectivos times na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Terceira colocada, a La Tri, como é conhecida a equipe nacional, soma 9 pontos, com três vitórias e uma derrota, dentro da zona de classificação para o Mundial do Catar.

Titular na defesa do Tricolor paulista, Arboleda será baixa no time de Hernán Crespo nas duas partidas contra o 4 de Julho, do Piauí, pela terceira fase da Copa do Brasil – os jogos estão marcados para as próximas terças. Além disso, o zagueiro também não estará em campo no duelo contra o Atlético-GO, fora de casa, no próximo sábado, 5, pelo Brasileiro. Cazares, por sua vez, também não enfrentará o RB Bragantino nos dois jogos da Copa do Brasil, além de desfalcar a equipe de Roger Machado no duelo com Cuiabá, no Maracanã, pela 2ª rodada do Nacional. Já Alan Franco não joga os duelos contra o Remo, também pela Copa do Brasil, e o embate com o Cuiabá, no Mato Grosso, no próximo final de semana.

Confira a convocação abaixo: