Após derrota para o Flamengo, Abel Ferreira explica declaração polêmica; confira

EFE/Raúl Sifuentes POOL Abel Ferreira no banco de reservas durante partida do Palmeiras



Abel Ferreira polemizou antes de a bola rolar para Flamengo x Palmeiras, na tarde do último domingo, 30, na estreia do Campeonato Brasileiro 2021. Em entrevista, o técnico do Alviverde afirmou que “estava esperando ser demitido”, dando indícios de que não tinha respaldo da diretoria palmeirense. Após a derrota para o Rubro-Negro, no entanto, o português disse que não foi bem interpretado, chamando, inclusive, a imprensa de “sensacionalista. “O que eu sinto, sinceramente, é que o português de Portugal é diferente do português brasileiro. No contexto da pergunta que me foi feita sobre as críticas externas e sobre como funciona o futebol por aqui, disse que estou grato ao Palmeiras e ao futebol brasileiro, pois foi aqui que conquistei os meus títulos O que aconteceu foi que me espantei com a demissão de um treinador na primeira rodada (Alberto Valentim, do Cuiabá). É preciso contextualizar o que se diz. A imprensa, infelizmente, é muito sensacionalista”, disse o treinador, que depois se desvencilhou da polêmica e concluiu: “Procuro continuar fazendo meu trabalho.”

Já perguntado sobre possíveis reforços para o restante da temporada, Abel Ferreira tratou de exaltar os jogadores revelados pelas categorias de base do Palmeiras. “Os nossos jovens são jogadores que têm muita intensidade, mas chegaram muito rápido à equipe principal e ainda nem estabilizaram aqui e já se fala por aí que podem jogar em todos os clubes do mundo. Saem notícias de todos os lados, que querem todos os nossos jogadores”, desabafou, que também lamentou de perder Weverton e Gustavo Gómez para a seleção brasileira e paraguaia, respectivamente – a dupla vai disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. “Vocês sabem que nossos reforços estão aqui dentro. Temos que ser verdadeiros. Uma coisa é jogar com o Weverton e sem Weverton Com Gómez e sem Gómez. Vamos olhar para os recursos que temos, para os jovens, e darmos o nosso melhor. Vocês já sabem que fiz pedidos à direção, uns podem ser cedidos, outros não, vamos ver qual será a solução”, disse sobre o futuro da equipe. Na próxima partida, o Palmeiras enfrenta nesta quinta-feira, 3, o CRB, em Alagoas, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil.