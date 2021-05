Rodrigo Caio é convocado para jogos da Seleção contra Equador e Paraguai

Zagueiro do Flamengo vai substituir Thiago Silva, que sofreu uma lesão na coxa esquerda na final da Liga dos Campeões

Lucas Figueiredo/CBF Rodrigo Caio vai se apresentar na Granja Comary nesta segunda-feira, 30



O técnico Tite convocou Rodrigo Caio, do Flamengo, para os jogos da Seleção brasileira contra o Equador, no Beira Rio, e Paraguai, em Assução, nas duas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O zagueiro vai substituir Thiago Silva, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na final da Liga dos Campeões. O jogador do Chelsea vai se apresentar na Granja Comary e fará tratamento para ter condições de atuar na Copa América. No torneio continental, o Brasil estreia no dia 14 de junho, contra a Venezuela. O atleta do clube carioca é aguardado nesta segunda-feira, 31, na sede da seleção, onde vai atuar ao lado de seus companheiros Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa.

“A comissão técnica da Seleção Brasileira decidiu na noite deste domingo (30) pela convocação de Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, para os jogos contra o Equador e o Paraguai nos dias 04 e 08 de junho. Após o exame realizado por Thiago Silva sinalizar um período de recuperação que dificulta sua participação nas rodadas 05 e 06 das Eliminatórias, a comissão técnica optou por relacionar o zagueiro do Flamengo. Rodrigo Caio se apresenta à Seleção Brasileira nesta segunda-feira (31), assim como seus companheiros de clube Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa. O técnico Tite comandará mais um treino nesta segunda-feira, às 15h30, na Granja Comary”, diz a nota da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).