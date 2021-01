Seleção feminina conhece adversárias do torneio ‘She Believes’, que será disputado nos EUA

Evento conta como preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio e acontece entre os dias 15 e 24 de fevereiro, em Orlando

Laura Zago/CBF Brasil e Japão se enfrentaram no Torneio She Believes em 2019



A seleção brasileira feminina conheceu nesta segunda-feira, 11, as adversárias do torneio She Believes, que acontecerá nos Estados Unidos entre os dias 15 a 24 de fevereiro, a primeira Data Fifa de 2021. A competição tem como objetivo preparar as equipes para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho. O Brasil é um dos convidados da competição que contará com as seleções do Japão, Canadá, e as anfitriãs, os Estados Unidos. A estreia do Brasil no Torneio será diante do Japão, no dia 18 de fevereiro, às 18h (Horário de Brasília). Na segunda rodada, a seleção enfrentará as atuais campeãs mundiais, os Estados Unidos, no dia 21 de fevereiro, às 17h (Horário de Brasília).

Seleção Feminina enfrentará Estados Unidos, Japão e Canadá no Torneio She Believes! Bons desafios na primeira Data FIFA do ano, hein? Saiba todos os detalhes em https://t.co/8JGEihDKZX pic.twitter.com/ljYWxQ95lA — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 11, 2021

As comandadas de Pia Sundhage fecharão a participação no torneio diante do Canadá, no dia 24 de fevereiro, com duelo agendado para às 18h (Horário de Brasília). Todos os jogos serão disputados no Exploria Stadium, em Orlando (EUA). Desde 5 de janeiro, a Seleção Feminina está reunida em Viamão (RS) para um período de treinamentos. As atividades, que iniciam o ano de 2021, fazem parte do ciclo de observações da comissão técnica de olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O grupo ficará junto até o dia 20.