Rogério Ceni continua no Flamengo por quanto tempo? Veja o que Vampeta respondeu

Comentarista da Jovem Pan deu sua opinião sobre futuro do treinador da Gávea no ‘Esporte Em Discussão’

Reprodução

A situação está complicada para Rogério Ceni no comando do Flamengo. Depois da derrota para o Fluminense no meio da semana e o 2 a 0 para o Ceará neste domingo, 10, o treinador pode não passar mais muito tempo comandando a equipe da Gávea. Mas até quando será que Ceni fica na equipe? Vampeta deu seu palpite no ‘Esporte em Discussão’, depois da notícia de uma reunião entre diretoria e treinador. “É uma reunião para conversar, mas tem o Goiás no final de semana e se empatar ou perder, cai. Acho que a demissão vem na segunda-feira que vem, se tiver um resultado ruim”, profetizou.

Quem também concordou com o Velho Vamp foi Flávio Prado, que chamou a diretoria flamenguista de ‘profissional de araque’. “Vários membros de organizada e políticos do clube estão pressionando e eles [diretoria] são assim, um profissionalismo de araque”, disparou. Vampeta confirmou e ainda revelou como são os bastidores do Flamengo. “Quando eu joguei lá, muitos dos políticos dos clubes fazem parte da organizada. Na minha época tinham muitos assim”, finalizou.

Confira abaixo a opinião de Vampeta no Esporte Em Discussão: