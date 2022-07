Seleção feminina do Brasil desembarca na Colômbia para disputa da Copa América

Torneio começa na sexta-feira e o Brasil estreia no sábado contra a Argentina, às 21h (horário de Brasília)

Thais Magalhães/CBF Seleção está quase completa para a disputa da Copa América, que começa na sexta-feira



O Brasil chegou na tarde desta terça-feira, 05, na Colômbia para a disputa da Copa América. A nona edição do torneio de seleções sul-americanas começa na próxima sexta-feira, dia 8, e a seleção brasileira estreia dia 9 contra a Argentina, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Centenário. A casa do Brasil na primeira fase será a cidade de Armênia. O grupo ainda não está completo. A zagueira Kathellen só chegará ao país nesta quarta-feira, dia 6. Por compromissos pessoais, Debinha integra o elenco apenas na sexta-feira, enquanto as meias Luana e Duda Francelino testaram positivo para a Covid-19 e só devem desembarcar na Colômbia no sábado. O primeiro treino da seleção está marcado para quarta-feira às 16h (horário local/ 18h no horário de Brasília). O Brasil está no Grupo B ao lado de Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela.