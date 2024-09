Seleção Feminina do Brasil se Prepara para a Copa do Mundo de 2027 com Amistosos contra a Colômbia

Partidas estão agendadas para os dias 26 e 29 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, localizado em Cariacica

Rafael Ribeiro/CBF 03.08.2024 - Brasil x França - Nantes Seleção Feminina enfrenta França em Nantes, nesse sábado 03/08. Gabi Portilho comemora após marcar



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a seleção feminina do Brasil se preparará para a Copa do Mundo de 2027 com dois amistosos contra a Colômbia. As partidas estão agendadas para os dias 26 e 29 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, localizado em Cariacica. Esses jogos são parte fundamental da preparação da equipe para o torneio. Este será um momento histórico, pois o Brasil será o anfitrião da Copa do Mundo de futebol feminino pela primeira vez. A decisão de sediar o evento foi anunciada em 17 de maio, durante o Congresso da FIFA, onde a candidatura brasileira superou propostas da Alemanha, Bélgica e Holanda, conquistando 119 votos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Mundial está programado para ocorrer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. A competição utilizará dez dos doze estádios que foram palco da Copa do Mundo de 2014. O Maracanã, no Rio de Janeiro, será o local tanto da partida de abertura quanto da final, prometendo um espetáculo grandioso para os torcedores. Com esses amistosos, a seleção feminina busca aprimorar seu desempenho e entrosamento, visando um bom resultado na competição internacional.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA