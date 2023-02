Marta volta e ajuda seleção feminina a vencer o Japão em estreia na SheBelieves Cup

Atacante retornou aos gramados após dez meses e, quatro minutos depois, deu assistência para o gol da vitória canarinho

Thais Magalhães/CBF Marta retornou aos gramados depois de dez meses afastada dos gramados



A seleção brasileira feminina começou a caminhada no ano de Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, 16, o Brasil enfrentou o Japão na estreia do torneio SheBelieves Cup, campeonato amistoso que também conta com Canadá e Estados Unidos, e venceu por 1 a 0. O primeiro tempo foi de maior posse de bola para as japonesas, mas equilíbrio do lado brasileiro. Aos 20 minutos, a seleção teve uma grande chande quando Geyse driblou a goleira pela direita, mas perdeu o ângulo e finalizou fraco. Aos 36, o Japão quase abriu o placar, mas um desvio da zaga foi providencial para colocar a bola para o escanteio. No segundo tempo, o Brasil voltou mais ativo no ataque. Logo aos 4 minutos, Debinha avançou no contra-ataque, cara a cara com a goleira, mas foi travada na hora do chute. A seleção chegou outras vezes com perigo, mas pecava na finalização ou tomava decisões erradas e perdia a bola. Aos 22 minutos, Marta entrou no lugar de Bia Zaneratto. A craque brasileira estava há 10 meses fora dos gramados se recuperando de lesão no joelho. E o efeito da Rainha no time foi imediato. Aos 26, a camisa 10 driblou a zagueira, cruzou para a área e Debinha apareceu na pequena área para abrir o marcador. O jogo continuou igual, mas aos 36, o Japão acertou a trave. O segundo jogo do Brasil na competição será no domingo, dia 19, quando enfrenta o Canadá, às 20h30 (horário de Brasília), com transmissão do SporTV.