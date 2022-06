Brasil bate China e fica perto de vaga nas finais da Liga das Nações de Vôlei

Seleção brasileira venceu os dois primeiros sets, viu a China reagir, mas triunfou no tie-break

Divulgação / FIVB Seleção feminina está em boa posição para se classificar na Liga das Nações de Vôlei



O Brasil começou bem, tomou um susto, mas conseguiu a vitória sobre a China na Liga das Nações de Vôlei nesta terça, 28. A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães iniciou o jogo, vencendo os dois primeiros sets por 25 a 20 e 25 a 23 e deu a impressão de que seria um triunfo tranquilo. No entanto, a equipe diminuiu o ritmo e passou a cometer erros, ao mesmo tempo em que as chinesas reagiram e levaram os dois sets seguintes por 25 a 18 e 25 a 21. No tie-break, em um jogo nervoso, o Brasil chegou a abrir 10 a 6, viu as chinesas encostarem no placar, mas chegou à vitória por 15 a 11. Com sete vitórias e duas derrotas na competição até o momento, a seleção brasileira precisa de apenas mais uma vitória para garantir vaga nas próxima fase, quando as equipes serão divididas em dois grupos de três que jogam entre si e definem os semifinalistas. A próxima partida será na quinta, 30, contra a Coreia do Sul, lanterna do torneio e que ainda não venceu.