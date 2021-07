Seleção olímpica terá Richarlison com a camisa 10 nos Jogos de Tóquio; confira a numeração

Na lista publicada pela entidade máxima do futebol em seu site oficial, o zagueiro Gabriel Magalhães aparece com o número 4, mas o jogador foi cortado da relação na terça-feira por lesão; Daniel Alves usará a camisa 13

@lucasfigfoto / CBF Richarlison servirá a seleção olímpica nos Jogos de Tóquio



A seleção brasileira olímpica, que tentará a segunda medalha de ouro consecutiva, já sabe qual numeração irá usar nos Jogos de Tóquio. Nesta quarta-feira, 7, a Fifa divulgou a relação dos atletas convocados para a competição pelo técnico André Jardine, revelando que Richarlison usará a camisa 10. Já o veterano Daniel Alves, o mais experiente do grupo, terá o número 13 nas costas. Na lista publicada pela entidade máxima do futebol em seu site oficial, o zagueiro Gabriel Magalhães aparece com o número 4, mas o jogador foi cortado da relação na terça-feira por lesão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não anunciou um substituto.

Fora o goleiro Santos, que jogará com a número 1, e Daniel Alves, o terceiro jogador com idade acima dos 24 anos é o zagueiro Diego Carlos, que ganhou a camisa 3. Douglas Luiz, que assim como Richarlison disputa a Copa América com a seleção principal, é o camisa 5. Com o grupo ainda reduzido, tendo apenas 9 atleta, a seleção olímpica iniciou a preparação para os Jogos de Tóquio na quinta-feira passada, em São Paulo. Na última segunda, alguns atletas foram vacinados contra a Covid-19. O Brasil começa o torneio no próximo dia 22 contra a Alemanha. No dia 25, a equipe enfrenta a Costa do Marfim e, no dia 28, fecha a fase de grupos contra a Arábia Saudita.

Confira a numeração dos jogadores para a Olimpíada:

1 – Santos

2 – Gabriel Menino

3 – Diego Carlos

4 – Gabriel Magalhães*

5 – Douglas Luiz

6 – Guilherme Arana

7 – Paulinho

8 – Bruno Guimarães

9 – Matheus Cunha

10 – Richarlison

11 – Antony

12 – Brenno

13 – Daniel Alves

14 – Bruno Fuchs

15 – Nino

16 – Abner

17 – Douglas Augusto

18 – Matheus Henrique

19 – Reinier

20 – Claudinho

21 – Gabriel Martinelli

22 – Lucão

* cortado por lesão; ainda sem substituto