Zé Roberto lembra histórias da seleção: ‘Ronaldo saía, bebia e treinava quase sem dormir’

Ex-jogador foi um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo de 2006

Reprodução Ronaldo foi um dos melhores atacantes da história da seleção



Destaque da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006, Zé Roberto relembrou algumas histórias da época em que vestia a “amarelinha”. Em entrevista à emissora “Tyc Sports”, da Argentina, ex-meio-campista recordou que Ronaldo Fenômeno gostava de uma farra. “Ronaldo era um animal de festa. Ele saía e chegava no dia seguinte para treinar quase sem dormir, era incrível. Ele tomava seus copos, mas no dia seguinte treinava como um animal. Vampeta também era um animal de festa. Antes dos jogos, ele já estava preparando as festas. Ronaldinho tinha uma pista de dança em casa. Mas eu preferia não ir “, contou.

Zé Roberto, ao mesmo tempo, conta que a seleção brasileira de 2006 era uma das mais talentosas que já viu, mas que fracassou devido à falta de compromisso. “Eu, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Adriano… as razões para a queda precoce naquela Copa do Mundo foram a falta de organização e de concentração. Eu queria ser campeão do mundo”, conta Zé Roberto, que colecionou passagens no Bayern de Munique, Leverkusen, Real Madrid, entre outros clubes da Europa.

Na entrevista, Zé Roberto também falou sobre o seu desempenho físico, afirmando que está à frente de Cristiano Ronaldo neste aspecto. “Hoje, por eu ter jogador em alto nível até os 43 anos [no Palmeiras], eu digo que fui melhor fisicamente do que o Cristiano. Se ele conseguir fazer o mesmo, mudo de ideia”, falou.