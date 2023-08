Sem Pedro, Flamengo vence o Olimpia pelas oitavas da Libertadores

Bruno Henrique marcou o único gol da vitória por 1 a 0, no Maracanã

THIEGO MATTOS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Henrique decidiu o jogo para o Flamengo com assistência de Gabriel



Com alguns desfalques – Pedro (suspenso pelo clube), Pulgar, Filipe Luís e Léo Pereira (lesionados) – o Flamengo recebeu o Olimpia, no Maracanã, para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, e venceu por 1 a 0. O resultado deixa em vantagem o time da Gávea para o jogo de volta da próxima semana, no Paraguai. No primeiro tempo, o Olimpia conseguiu segurar os donos da casa com muita cera, faltas e marcação. O Flamengo até tentou, mas não levou muito perigo. Logo no início do segundo tempo, o rubro-negro abriu o placar com Bruno Henrique. Aos 4 minutos, Gabriel cruzou na medida para o atacante, que cabeceou para o gol. O Olimpia se lançou poucas vezes ao ataque para tentar o empate, mas não conseguiu e o jogo terminou 1 a 0.