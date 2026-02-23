Acusado de racismo contra Vini Jr., Prestianni é suspenso pela Uefa

Argentino do Benfica está fora do jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Vini Jr. acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco"



Acusado de proferir insultos racistas contra Vinícius Júnior, o atacante argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, foi suspenso provisoriamente pela Uefa e está fora do jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, anunciou a confederação europeia nesta segunda-feira (23).

Na terça-feira da semana passada, no jogo disputado em Lisboa, Vini Jr. acusou Prestianni de tê-lo chamado de “macaco” após comemorar com uma dança o gol que deu a vitória ao time espanhol por 1 a 0.

Antes mesmo da conclusão da investigação anunciada pela Uefa, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina (CEDB) da entidade decidiu “suspender Gianluca Prestianni provisoriamente para o próximo jogo de competição europeia” por alegada “conduta discriminatória”.

Punição mínima de dez jogos

“Esta medida cautelar não afetará qualquer decisão que os órgãos disciplinares da Uefa venham a adotar posteriormente, após a conclusão da investigação em curso, e seu respectivo encaminhamento aos órgãos disciplinares”, explicou a confederação em nota.

Se a Uefa considerar Prestianni culpado de proferir insultos racistas contra Vini, a punição mínima ao atacante argentino será de dez jogos de suspensão, segundo seu regulamento.

O jogador argentino, que discutiu com o brasileiro enquanto cobria a boca com a camisa, negou as acusações: “Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid”, escreveu ele em suas redes sociais após a partida.

Prestianni também recebeu apoio do Benfica: “Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram”, escreveu o clube no X.

Em outra postagem, o time de Lisboa publicou uma foto do jogador argentino com a legenda: “Juntos, ao teu lado”. No entanto, o atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, afirmou que Prestianni “chamou Vinícius cinco vezes de macaco”.

Além disso, nas imagens da transmissão de TV, é possível ver claramente Mbappé chamando o jogador do Benfica de “racista”.

Mourinho também cumpre suspensão

O técnico do Benfica, José Mourinho, que também está suspenso para o jogo de volta por ter sido expulso em Lisboa, criticou a comemoração de Vini ao considerar que estava provocando os torcedores e jogadores do time português.

Mourinho também negou que o Benfica seja um clube racista porque seu maior ídolo, Eusébio, era negro. O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, admirador declarado de Mourinho, criticou este argumento: “Não podemos colocar a vítima como provocador, nada justifica um ato racista”.

Na próxima quarta-feira, as duas equipes entrarão em campo novamente na capital espanhola e o time merengue terá que defender a vantagem de 1 a 0 conseguida em Lisboa para avançar às oitavas de final da Champions.

Após a expulsão no jogo de ida, Mourinho não estará no Santiago Bernabéu.

O experiente treinador português, de 63 anos, não pisa no estádio do Real Madrid desde que deixou o clube, em 2013, e esperava uma grande recepção de uma parcela da torcida.

Os torcedores madridistas ainda têm carinho pelo período em que Mourinho esteve no comando da equipe (2010-2013), no qual o clube conquistou um Campeonato Espanhol (2012), uma Copa do Rei (2011) e a Supercopa da Espanha (2012).

*Com AFP