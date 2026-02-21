Palmeiras confirma favoritismo, goleia Capivariano e avança no Paulistão

Com dois de Vitor Roque, o técnico Abel Ferreira promoveu a estreia do colombiano John Arias antes do final da partida

JHONY INÁCIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O Palmeiras se junta ao São Paulo entre os classificados às semifinai



Era difícil de imaginar um resultado diferente de uma vitória do Palmeiras no duelo com o Capivariano pelas quartas de final do Paulistão. O time de Abel Ferreira confirmou o favoritismo e derrotou a equipe do interior por 4 a 0, neste sábado, em partida disputada na Arena Crefisa Barueri. Vitor Roque anotou dois gols para a equipe alviverde, ainda no primeiro tempo.

O confronto também marcou a estreia do meia-atacante colombiano Jhon Arias, ex-Fluminense, que sofreu a penalidade que abriu o caminho para o terceiro, de Andreas Pereira. No fim, Sosa fechou a conta.

O Palmeiras se junta ao São Paulo entre os classificados às semifinais e aguarda os resultados dos demais jogos das quartas para saber quem irá enfrentar. O time de melhor campanha na tábua de classificação geral vai enfrentar o quarto mais bem classificado, enquanto o segundo encara o terceiro.

Mandando seu jogo em Barueri enquanto o Allianz Parque recebe shows do cantor porto-riquenho Bad Bunny, o Palmeiras abriu o caminho para a vitória logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Vitor Roque aproveitou a sobra na grande área, driblou a marcação e finalizou cruzado para o fundo das redes.

Ser vazado tão cedo poderia tirar o ânimo do Capivariano em tentar surpreender o Palmeiras, mas a equipe do interior paulista, dentro das suas possibilidades técnicas, tentou atacar da maneira que pôde, quase sempre apostando na velocidade de Baianinho. Os visitantes assustaram com finalizações à direita da meta de Carlos Miguel, mas faltou eficácia para realmente incomodar os palmeirenses.

Engana-se quem pensa que o Palmeiras sentou no resultado e começou a jogar em ritmo de treino depois de abrir o placar. Comprometido com a classificação e com os torcedores que compareceram em peso à Barueri, a equipe alviverde manteve a intensidade elevada para chegar o mais rápido possível ao segundo gol. Foi questão de tempo até Vitor Roque, aos 35 minutos, anotar mais uma vez para os mandantes. Desta vez, emendando de primeira toque de Maurício.

O Capivariano mexeu no intervalo, colocando mais um atacante em campo e abrindo mão de um defensor. A equipe tentou se impor diante do Palmeiras, mas esbarrou na falta de qualidade necessária para envolver a defesa alviverde. Naturalmente, a equipe palmeirense ficou com mais posse de bola, mas pecou em não trabalhar com mais calma a troca de passes para chegar na área com melhores condições de ampliar o placar.

Flaco López e Vitor Roque participaram bastante da pressão à saída de bola do Capivariano, que foi valente e não abdicou de buscar o ataque, mas teve dificuldade de acertar até em lances de bola parada. O Palmeiras procurou jogar pelos flancos, quase sempre pelo lado esquerdo, onde Piquerez incomodou bastante, sempre dando opção para receber passe e fazendo cruzamentos venenosos à área.

Na reta final da partida, Abel Ferreira promoveu a estreia do colombiano Arias. Contratado junto ao Wolverhampton, da Inglaterra, por cerca de 25 milhões de euros (cerca de R$ 154,9 milhões na cotação atual), o atacante foi importante já na sua primeira partida. Aos 45 minutos, ele sofreu penalidade após dar bonito drible na grande área. Andreas Pereira foi para a cobrança e fez o terceiro dos palmeirenses. Antes do apagar das luzes, ainda deu tempo de Sosa marcar o quarto após receber livre e driblar o goleiro em rápido lance de contra-ataque, carimbando a classificação às semifinais.

Ficha técnica

PALMEIRAS 4 X 0 CAPIVARIANO

PALMEIRAS – Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Jhon Arias) e Maurício (Felipe Anderson); Vitor Roque (Sosa) e Flaco López (Lucas Evangelista). Técnico: Abel Ferreira.

CAPIVARIANO – Guilherme Nogueira; Diogo Mateus (Ricardo Cerqueira), Octávio, Wendel Lomar e Lucas Dias; Bruno Silva, Thiago Moraes, Carlos Eduardo (Felipe Azevedo) e Ravanelli (Rodolfo); Baianinho (Matheus Guilherme) e Vinicius Popó. Técnico: Élio Sizenando.

ÁRBITRO – Edina Alves Batista

GOLS – Vitor Roque, aos 5, e aos 35 do primeiro tempo; Andreas Pereira, aos 46, e Sosa, aos 48 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marlon Freitas (Palmeiras); Carlos Eduardo e Diogo Mateus (Capivariano)

PÚBLICO – 21.531

RENDA – R$ 783.161,00

LOCAL – Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)

*Com informações do Estadão Conteúdo