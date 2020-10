Série D: Jogadores do mesmo time trocam socos e PM usa gás de pimenta para separar confusão

Caso aconteceu na partida entre Galvez-AC e Ji-Paraná; atletas precisaram ser atendidos pelos médicos por causa do gás

Reprodução Jogadores do Ji-Paraná precisaram ser atendidos no campo



A partida entre Galvez-AC e Ji-Paraná, disputada nesta quarta-feira, 21, pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro foi marcada por uma confusão incomum. O atacante Watthimen e o zagueiro Maxilley, ambos do Ji-Paraná, começaram uma briga no banco de reservas aos 12 minutos do segundo tempo. Os dois tinham sido substituídos e se desentenderam. O juiz da partida relatou na súmula do jogo que os atletas “chegaram as vias de fato”, trocando socos e pontapés, e foi necessária a força policial para intervir.

A Polícia Militar do Acre, presente na Arena Acreana, em Rio Branco (AC), usou de spray de pimenta para separar a confusão. Além dos atletas que estavam brigando, outros membros da equipe do Ji-Paraná precisaram de atendimento médico por causa do gás. A partida ficou paralisada por sete minutos, segundo o árbitro “em razão da dificuldade de respirar dos atletas e equipe de arbitragem”. Tanto Watthimen quanto Maxilley foram expulsos.

O jogo terminou 3 a 1 para o Galvez, que assume a vice-liderança do grupo 1 com 16 pontos. O Ji-Paraná está na quinta colocação com oito pontos. Na próxima rodada o Galvez enfrenta o Bragantino-PA e o Ji-Paraná recebe o Rio Branco, ambas as partidas serão disputadas no domingo.