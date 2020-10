Sete brasileiros concorrem em premiação que elegerá melhor time da história

France Football vai montar “Dream Team” com 11 melhores jogadores de todos os tempos; Por ora, só concorrentes a goleiro, zagueiro e laterais foram divulgados

Reprodução / Twitter Roberto Carlos é um dos indicados no prêmio que elegerá os 11 melhores jogadores da história



A revista France Football não vai entregar a Bola de Ouro para o melhor jogador da temporada em razão da pandemia da covid-19, mas para que o ano não passe em branco, a publicação decidiu distribuir uma outra premiação em 2020, e elegerá os 11 melhores jogadores do mundo em todos os tempos, e sete brasileiros estão no páreo. O ‘Bola de Ouro Dream Team’ foi revelado nesta segunda.

Os primeiros indicados ao prêmio em quatro posições – goleiro, lateral-direito, zagueiro e lateral-esquerdo já foram divulgados. Eles vão compor o esquema defensivo de um time a ser formado no 3-4-3. Todos os brasileiros são laterais: Cafu, Carlos Alberto Torres e Djalma Santos na direita; Júnior, Marcelo, Nilton Santos e Roberto Carlos na esquerda. Os indicados para as posições restantes sairão nas próximas segundas-feiras.

No dia 12, será a vez dos volantes e meias – serão eleitos dois, cada. Já em 19 de setembro, a France Football apontará quem vai disputar como ponta direita, centroavante e ponta esquerda. A eleição será definida através do voto de 170 jornalistas selecionados pela revista, e o Dream Team, revelado em dezembro. Os leitores também podem participar votando no site da publicação.

Veja a relação completa dos primeiros indicados

Goleiros: Gordon Banks (ING), Gianluigi Buffon (ITA), Iker Casillas (ESP), Sepp Maier (ALE), Manuel Neuer (ALE), Thomas N’Kono (CAM), Peter Schmeichel (DIN), Edwin van der Sar (HOL), Lev Yashin (RUS) e Dino Zoff (ITA).

Laterais-direitos: Giuseppe Bergomi (ITA), Cafu (BRA), Carlos Alberto Torres (BRA), Djalma Santos (BRA), Claudio Gentile (ITA), Manfred Kaltz (ALE), Philipp Lahm (ALE), Wim Suurbier (HOL), Lilian Thuram (FRA) e Berti Vogts (ALE).

Zagueiros: Franco Baresi (ITA), Franz Beckenbauer (ALE), Fabio Cannavaro (ITA), Marcel Desailly (FRA), Ronald Koeman (HOL), Bobby Moore (ING), Daniel Passarella (ARG), Matthias Sammer (ALE), Gaetano Scirea (ITA) e Sergio Ramos (ESP).

Laterais-esquerdos: Andreas Brehme (ALE), Paul Breitner (ALE), Antonio Cabrini (ITA), Giacinto Facchetti (ITA), Júnior (BRA), Ruud Krol (HOL), Paolo Maldini (ITA), Marcelo (BRA), Nilton Santos (BRA) e Roberto Carlos (BRA).