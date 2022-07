Site vaza supostas camisas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo; confira

Lançamento oficial ainda não tem data confirmada; seleção disputará próximas partidas em setembro, contra Argentina e uma seleção africana

Reprodução/Footy Headlines Uniformes foram divulgados por site, mas lançamento oficial ainda não aconteceu



Faltando pouco mais de 100 dias para a Copa do Mundo de 2022, as seleções começam a divulgar os uniformes que utilizarão no Mundial. Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não lançou oficialmente as duas camisas que serão utilizadas no torneio. Entretanto, o site Footy Headlines, conhecido por divulgar antecipadamente uniformes de clubes e seleções, vazou supostos modelos de camisas que a Seleção Brasileira utilizará na Copa do Mundo. A número 1 é inspirada na conquista do penta em 2002, enquanto que a camisa número 2 tem como cor predominante o azul, com detalhes em verde e amarelo nas mangas. O lançamento dos uniformes ainda não tem data oficial. Entretanto, os modelos devem ser divulgados oficialmente antes dos próximos jogos da seleção em setembro, quando o Brasil enfrentará a Argentina – em partida válida pelas Eliminatórias – no dia 22 ou 23 de setembro, e no dia 27, em amistoso contra um seleção africana.