Sócios aprovam venda de 70% da SAF do Vasco para a 777 Partners

3.898 torcedores votaram a favor e 976 votaram contra o acordo; R$ 700 milhões serão investidos no clube

Reprodução/ Twitter Vasco Vasco é o terceiro clube brasileiro a acertar venda da SAF para clubes



Na noite deste domingo, 07, os sócios do Vasco aprovaram por 79,44% dos votos (3.898 no total) a venda de 70% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) ao grupo 777 Partners. A votação teve ‘comparecimento em massa’ dos torcedores, de acordo com o presidente Jorge Salgado. 976 torcedores (19,89%) votaram contra o acordo. Em entrevista ao ge.com, o presidente comemorou o resultado. “Vai resolver grande parte dos nossos problemas. Sabem dos problemas financeiros e isso está equacionado com o acordo. Injeção de capital de R$ 700 milhões, reforças futebol e pagar dívida. Transferir a dívida para 777. Acordo excepcional”, disse. O dinheiro do grupo será inserido nos próximos três anos. No Brasil, o Cruzeiro e o Botafogo já aderiram à nova medida.