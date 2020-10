Sorteio da Copa do Brasil define São Paulo x Fortaleza de Ceni; veja confrontos

O time do Morumbi, que nunca conquistou o torneio nacional, terá um rival indigesto logo na fase de oitavas de final; saiba quais foram todos os jogos sorteados

Mauro Horita/Estadão Conteúdo Rogério Ceni e São Paulo voltarão a se encontrar, mas, desta vez, pelas oitavas de final da Copa do Brasil



Um dia depois de ser eliminado ainda na primeira fase da Copa Libertadores da América, o São Paulo recebeu mais uma indigesta notícia na manhã desta quinta-feira, 01. O sorteio realizado pela CBF definiu que o time tricolor enfrentará o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil. Isto significa dizer que a equipe do Morumbi, que nunca conquistou o torneio nacional, terá de desafiar Rogério Ceni, maior ídolo da história do clube e atual treinador do Leão. Ontem, o narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, revelou que o ex-goleiro será convidado para voltar a comandar o São Paulo em 2021.

No sorteio deste ano, os times (tanto os oito que disputaram a Libertadores, quanto os cinco classificados pela Copa do Brasil e os campeões de Série B, Copa Verde e Copa do Nordeste) não foram divididos por potes. Sendo assim, qualquer confronto era possível. Palmeiras e Corinthians quase caíram no mesmo jogo, mas enfrentarão, respectivamente, Red Bull Bragantino e América-MG. O Santos, por sua vez, pegará o Ceará. Outro confronto interessante é Flamengo x Athletico-PR. Os jogos serão disputados nas semanas de 28 de outubro e 4 de novembro e quem avançar para as quartas de final vai receber R$ 3,3 milhões em premiação.

Confira, abaixo, todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

Santos x Ceará

Juventude x Grêmio

Botafogo x Cuiabá

Fortaleza x São Paulo

Flamengo x Athletico-PR

Atlético-GO x Internacional

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Corinthians x América-MG