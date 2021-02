CBF define arbitragem para ‘final’ do Brasileiro entre Flamengo e Internacional

O duelo entre o Rubro-Negro e o Colorado é considerado uma final antecipada, já que coloca o líder e o vice-líder frente a frente

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Claus será o árbitro de Flamengo x Internacional



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na tarde desta segunda-feira, 15, a escala de arbitragem da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima da temporada 2020. O árbitro escalado para comandar Flamengo x Internacional, no próximo domingo, 21, no Maracanã, será Raphael Claus (SP). O paulista será auxiliado Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e também por Neuza Back, que esteve no Mundial de Clubes, no Catar, recentemente. O duelo entre o Rubro-Negro e o Colorado é considerado uma final antecipada, já que coloca o líder e o vice-líder frente a frente. Também ficou definido que Grazianni Maciel (RJ) será a quarta árbitra da partida, enquanto Rodrigo Guarizo será o VAR (Árbitro de Vídeo), sendo auxiliado por Vinícius Furlan (SP), Vitor Carmona (SP) e Alcio Pena Junior (MG).

Atualmente, o Internacional lidera o Brasileirão com 69 pontos, um a mais que o Flamengo, o segundo colocado. Assim, uma vitória deixa o Colorado com as duas mãos na taça, algo que não acontece desde 1979. O Rubro-Negro, por sua vez, pode vencer ou empatar e levar a decisão para a rodada derradeira, quando enfrenta o São Paulo, no Morumbi. O time gaúcho encerra a sua participação diante do Corinthians, no Beira-Rio.