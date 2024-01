Internacional renova contrato com Alan Patrick até 2026

Meio-campista foi contemplado, também, com aumento salarial; craque recebeu propostas de outros times brasileiros

O Sport Club Internacional anunciou nesta quinta-feira, 4, a renovação do contrato do meio-campista Alan Patrick. O jogador, que foi o destaque do clube gaúcho em 2023, terá seu vínculo estendido até dezembro de 2026. A ampliação do contrato também inclui um aumento salarial, visando evitar o assédio de outros clubes brasileiros, como o Corinthians, que tentou contratar o atleta. Na última temporada, o meia disputou 62 partidas, marcou 16 gols e deu 10 assistências. Ao todo, contabilizando suas duas passagens pelo clube, ele já jogou 144 vezes e marcou 28 gols.

O Internacional também definiu Alan Patrick como “o melhor camisa 10 do continente” e ressaltou que ele continuará brilhando no Beira-Rio. Em um vídeo divulgado pelo clube, foram mostrados os feitos do jogador em 2023, incluindo gols e belas jogadas contra o rival Grêmio. Com a renovação do contrato, o Internacional garante a permanência de seu principal jogador e reforça seu elenco para as próximas temporadas.