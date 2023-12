Goiás é derrotado pelo Grêmio e se torna o terceiro time rebaixado no Brasileirão 

Esmeraldino até foi valente e abriu o placar, mas não suportou a pressão do Tricolor gaúcho

EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rebaixamento do Goiás foi sacramentado com derrota para o Grêmio



O Goiás está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A queda foi sacramentada nesta quinta-feira, 30, com a derrota para o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre, em duelo válido pela antepenúltima rodada. O Esmeraldino até foi valente e abriu o placar com o meio-campista Morelli, ainda no primeiro tempo. No retorno do vestiário, porém, o Tricolor mostrou sua força como mandante, virando com gols de Ferreirinha e Cristaldo. Com o revés, a equipe goiana permanece com 35 pontos, sete a menos em relação ao Vasco, o primeiro fora do Z4. Assim, a agremiação do Centro-Oeste se torna a terceira rebaixado desta edição – antes, América-MG e Coritiba já haviam descido. Os comandados de Renato Portaluppi, por sua vez, chegam aos 62 pontos, no quinto lugar, e ainda sonham com uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores da América.