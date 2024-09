STJD distribui punições a clubes nesta sexta-feira

Internacional foi multado em R$ 6 mil pelo por uso de sinalizadores em clássico contra o Grêmio; Remo e ABC perdem mando de campo na Série B

O Internacional foi multado em R$ 6 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido a incidentes ocorridos durante o clássico contra o Grêmio, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, torcedores do Inter lançaram sinalizadores na área onde estavam os jogadores reservas do Grêmio, o que resultou na interrupção do jogo aos 21 minutos do segundo tempo. O julgamento foi conduzido pela Segunda Comissão Disciplinar do STJD, onde o relator Luiz Gabriel sugeriu a punição para ambos os clubes. No entanto, a decisão final dos auditores foi de absolver o Grêmio e aplicar a sanção apenas ao Internacional. Além do caso do clássico gaúcho, outras equipes também enfrentaram penalidades.

O Vitória e o Botafogo foram multados em R$ 1 mil e R$ 2 mil, respectivamente, por atrasos no retorno ao campo para o segundo tempo de suas partidas. O zagueiro do Grêmio, Kannemann, foi inocentado de uma acusação de entrada violenta, assim como o Fluminense, que não recebeu punição após um incidente em um jogo contra o Criciúma, em que um copo foi arremessado da torcida no campo. Em outra situação, a Terceira Comissão Disciplinar do STJD impôs sanções ao ABC e ao Remo, que se envolveram em uma confusão generalizada que levou à paralisação de um jogo da Série C. As multas aplicadas foram de R$ 10 mil, além da perda de um mando de campo as equipes.

