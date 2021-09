STJD nega pedido de clubes para revogar liberação de público nos jogos do Flamengo

Dezessete equipes da Série A tinham entrado com ação para impedir a decisão do Tribunal

EVERTON PEREIRA/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Jogo entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil terá público



O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), Otávio Noronha, deferiu nesta terça-feira, 14, o pedidos de 17 clubes do Campeonato Brasileiro Série A para revogar a liminar que liberou presença de público nos jogos do Flamengo. A decisão será encaminhada para a Procuradoria e para a CBF. De acordo com Noronha, a reunião realizada em março de 2021 estava em outro contexto da pandemia no Brasil e com a evolução do quadro sanitário, é aceitável que o clube carioca tenha permissão de receber torcida. O STJD ainda argumenta que desde setembro de 2020 a CBF obteve aval do Ministério da Saúde para liberar a venda de ingressos nos torcedores. O Grêmio tinha entrado com ação no Tribunal para impedir a presença de público no jogo de volta da Copa do Brasil, no Maracanã, nesta quarta-feira.