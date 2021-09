Gabriel Medina vence Filipinho e é tricampeão do Mundial de surfe

Atleta entra no seleto grupo de tricampeões ao lado de Tom Curren, Mick Fanning e Andy Irons

WSL / MATT DUNBAR Gabriel Medina venceu em 2014, 2018 e 2021



Na noite desta terça-feira, 14, Gabriel Medina elevou seu nível no surfe mundial. O brasileiro de 27 anos conquistou o tricampeonato do Circuito Mundial depois de vencer o compatriota, Filipe Toledo, em duas baterias do WSL Finals. Sendo assim, ele se torna o quarto atleta do mundo a chegar nesse nível junto com Tom Curren, Mick Fanning e Andy Irons. Medina conseguiu dar dois aéreos nas baterias finais e levou a nota 9.0. A bateria chegou a ser interrompida por um tubarão na praia, mas logo foi retomada. Os outros títulos de Gabriel foram em 2014 e 2018. Campeão olímpico, Ítalo Ferreira perdeu a semi para Filipinho. A brasileira Tatiana Weston-Webb também disputou a final da categoria feminina contra Carissa Moore, mas ficou com o vice-campeonato.

Ao sair da água, Medina comemorou o grande feito. “Conquistei o meu maior objetivo no surfe. Estou chorando agora porque é um mix de emoções. Estou feliz, emocionado. Sou feliz de fazer parte desse time (brasileiro). Eles me puxam e eu puxo o nível deles”, disse. Gabriel foi o primeiro brasileiro a conquistar o Mundial, lá em 2014. No ano seguinte, foi a vez de Adriano de Souza. Em 2018, novamente Gabriel, e em 2019, Ítalo Ferreira. No ano passado, por causa da pandemia, a WSL não teve um campeão.