Calleri volta ao Allianz após tapa em celular e tenta manter fama de ‘Rei dos Clássicos’ no São Paulo

O atacante do Tricolor tenta superar o trauma da final do Paulistão e ajudar o time de Rogério Ceni a despachar o Palmeiras na Copa do Brasil 2022

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri é a principal esperança de gols no São Paulo para o clássico contra o Palmeiras



Jonathan Calleri está em um momento mágico com a camisa do São Paulo. Desde o começo do ano, o atacante fez 37 partidas pelo Tricolor, contribuindo com 18 gols e 3 assistências. Vice-artilheiro no Paulistão, o argentino também foi eleito o melhor jogador do Brasileirão por dois meses consecutivos. A única marca negativa do centroavante em 2022 aconteceu na finalíssima do Estadual diante do Palmeiras, quando não conseguiu impedir seu time de ser goleado por 4 a 0 e perder o título na casa do rival. Para piorar aquela tarde, o camisa 9 protagonizou um episódio lamentável ao dar um tapa no celular de um atleta das categorias de base do Verdão, que estava na zona mista no Allianz Parque. Nesta quinta-feira, 14, no entanto, Calleri volta ao estádio com a missão de deixar outra impressão e tentar manter a sua fama de “Rei dos Clássicos” com as cores são-paulinas.

Desde que retornou ao São Paulo, Calleri virou uma “dor de cabeça” para os rivais. Nesta temporada, o argentino participou dos dez clássicos disputados pelo Tricolor e marcou cinco vezes, contribuindo também com uma assistência. Neste período, o atacante deixou sua marca contra Palmeiras, Corinthians e Santos e só saiu derrotado por um time, justamente o da noite de hoje. Assim, vivendo uma excelente momento, o centroavante espera ajudar o técnico Rogério Ceni mais uma vez. Carregando uma vantagem mínima, obtida com o triunfo por 1 a 0 no Morumbi, o São Paulo precisa de apenas um empate para despachar o Alviverde e avançar às quartas da Copa do Brasil. Até o momento, Athletico Paranaense, Fluminense, Atlético Goianiense, Fortaleza, Flamengo e Corinthians passaram de fase no torneio nacional. O embate entre Botafogo e América-MG, que acontece às 21 horas desta quinta, define o último classificado – os mineiros ganharam por 3 a 0 na rodada de ida.

Calleri em clássicos do São Paulo em 2022