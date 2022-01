São Paulo fica perto de anunciar a contratação de Patrick, do Internacional 

Caso a negociação seja sacramentada, o jogador de 29 anos será o quarto reforço do Tricolor para a temporada 2022

MAXI FRANZOI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Patrick, volante do Internacional. está na mira do São Paulo



O São Paulo está muito perto de anunciar a contratação do meio-campista Patrick, do Internacional, confirmou o repórter setorista Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, na noite da última segunda-feira, 3. De acordo com uma fonte do Colorado, o volante não se encaixa no sistema de jogo do técnico Alexander Medina e está no final de seu ciclo no Beira-Rio. Assim, a tendência é que as partes se acertem no decorrer desta semana. Caso a negociação seja sacramentada, o jogador de 29 anos será o quarto reforço do Tricolor para a temporada 2022. Até o momento, foram anunciados o lateral-direito Rafinha e o meia-atacante Alisson, ambos ex-Grêmio, além do goleiro Jandrei, que estava no Santos.

Revelado pelo Operário-PR, Patrick já passou por Marcílio Dias, Caxias, Comercial, Gaziantepspor (Turquia), Goiás e Sport, antes de fechar com o Internacional, em 2018. No Colorado, o volante viveu bons momentos, sendo utilizando por praticamente todos os técnicos que passaram pelo Beira-Rio e sendo testado em várias funções, como meia-esquerda e até meia central. Caso acerte com o time do Morumbi, ele deverá disputar vaga com os jovens Igor Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara. O primeiro, inclusive, é alvo do Inter, mas não deve ser envolvido na negociação com Patrick.