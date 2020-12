Em estado grave, Nicette Bruno apresenta piora e precisa de ‘cuidados intensivos’

Atriz está ‘sedada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise’

Divulgação/Globo Nicette Bruno está internada em estado grave



A atriz Nicette Bruno, que está internada no hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, apresentou uma piora no seu quadro clínico e está recebendo “cuidados intensivos” da equipe médica. A artista, de 87 anos, precisou ser internada em novembro, após testar positivo para a Covid-19. Nesta segunda-feira, a assessoria de imprensa do hospital divulgou a seguinte nota: “A paciente Nicette Bruno continua internada na UTI. Seu quadro clínico apresentou uma piora e é considerado grave. Ela segue sedada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise. A atriz está sob cuidados intensivos de equipe multidisciplinar”. Vale lembrar que quando a atriz Beth Goulart, filha de Nicette, divulgou que a mãe estava internada, ela explicou que a artista estava “com uma ventilação não invasiva”, mas seu quadro da sua mãe acabou piorando e ela precisou ser intubada. Desde então, a família tem pedido orações para os fãs por meio das redes sociais.