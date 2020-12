Brasil registra 25 mil novos casos de Covid-19; total é de 6,9 milhões

País é a terceira nação com mais infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO País está perto de superar marca de 7 milhões de casos da doença.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 25.193 novos casos de Covid-19, fazendo com que o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) desde o início da pandemia seja de 6.927.145, o terceiro maior número do mundo. No mesmo período, foram registradas 433 novas mortes causadas pela doença, aumentando o total de vítimas para 181.835. Atualmente, Brasil vive um momento de alta no número de infecções e óbitos causados pela Covid-19. Os números foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) em boletim publicado às 18h desta segunda-feira, 14.

Mesmo após a atualização, a taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil se manteve estável em 2,6%. A taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes é de 86,5, mantendo tendência de alta. Por sua vez, a taxa de incidência a cada 100 mil habitantes também está em alta, e chegou a 3.296,3. O momento de alta é registrado em meio aos anúncios sobre os planos de vacinação no Brasil. O estado de São Paulo, que é o mais atingido pela pandemia, informou que pedirá a liberação da Coronavac para a Anvisa e que pretende iniciar a vacinação no estado no dia 25 de janeiro.