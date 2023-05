Técnico pede demissão no intervalo de jogo da segunda divisão gaúcha

De acordo com o treinador, o motivo foi uma suposta interferência, dentro do vestiário, de um empresário, na escalação do time

Jardel Vargas/MDEZ360 Técnico Diego Mello comandou o União Frederiquense em dois jogos e obteve duas vitórias



O técnico do União Frederiquense, Diego Mello, pediu demissão no intervalo da partida deste domingo, 30, contra o Tupi, válida pela Série A-2 do Campeonato Gaúcho. De acordo com o treinador, o motivo foi uma suposta interferência, dentro do vestiário, de um empresário, parceiro do clube, na escalação do time. A primeira etapa do jogo, realizado no Estádio Municipal Rubro-Negro, em Crissiumal, terminou empatada sem gols. No intervalo, o empresário teria obrigado o técnico fazer mudanças na equipe, com entrada de atletas empresariados por ele. O técnico então pediu demissão e assistiu o resto da partida do lado de fora. O União Frederiquense perdeu por 1 a 0. Em entrevista ao ge, Mello destacou que não estava satisfeito com as imposições da empresa. “Já tinha pedido para conversar segunda, pois já ia sair, mas no intervalo ele [empresário] invadiu o vestiário. Peguei minhas coisas e fui embora. Não preciso me sujeitar a isso”, comentou. Mello chegou ao clube justamente para levar o clube ao acesso da Série A-1 da competição estadual. Em duas partidas que comandou a equipe, o aproveitamento foi de 100%, com duas vitórias.